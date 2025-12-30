“Hayalet sınıflar”, eğitimin kanayan yarası. Okula gelmeyen öğrenciler, eğitime devam ediyormuş gibi gösterilerek not garantisiyle mezun ediliyor. Denetimleri artıran MEB, hayalet sınıf kuran 48 okulun daha ruhsatını iptal etti; birçok okula da toplam 300 milyon TL ceza kesildi.

Mahmut Özay / İSTANBUL - ‘Hayalet sınıflar’ eğitimin kanayan yarası. Hiç okula gelmeyen öğrenciler, eğitime devam ediyormuş gibi gösterilerek, not garantisiyle mezun ediliyor. Hayalet sınıflar ve bunu besleyen şişirilmiş notlar geçtiğimiz aylarda dünyanın saygın dergilerinden biri olan European Journal of Education (SSCI Q1) makalesine de konu olmuştu. Haberlerin ardından yapılan denetimlerde 403 öğrencinin diploması iptal edilmişti.

‘Bunlar buz dağının görünen kısmı’ diyerek gündeme getirdiğimiz konu için Bakanlıkça yürütülen denetimlerde yeni adım atıldı. Derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı tespit edilen 48 özel okulun daha ruhsatı iptal edildi.

Birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu özel okulların, mevzuata üçüncü kez aykırı hareket etmeleri durumunda ruhsatları iptal edilecek.

