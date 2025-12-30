Yeni yıla bir gün kala, kimlik, pasaport ve ehliyet yenilemek isteyenler nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

Yeni yılda zamlardan etkilenmek istemeyenler, işlemler için sıraya girdi. İstanbul Fatih İlçe Nüfus Müdürü Zülküf Sis, “Vatandaşlarımız, yeni yıla geçmeden önce zamdan etkilenmemek için kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgelerini bir an önce değiştirmek istiyorlar. Bu da nüfus müdürlüklerimizde Türkiye genelinde yoğunluğa sebep olmaktadır. Biz bütün vatandaşlarımızdan randevu alarak nüfus müdürlüklerine gelmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız 1-2 ay önce nüfus müdürlüklerine başvursalardı bu kadar yoğunlukla karşılaşmazlardı” dedi. Ehliyetini almak için nüfus müdürlüğüne gelen Melih Mete Azak, “Seneye yılbaşından sonra harçlara zam olmasın diye zam gelmeden önce alayım dedim. Ehliyetimin fişini de hatta şimdi yatırdım. Daha yeni bankadan geldim buraya, harcımı yatırdım. Ehliyetimi alıp gideceğim inşallah. Sınavdan geçtim, onun için geldim” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası