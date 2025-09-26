Epstein dosyasında yeni belgeler: Elon Musk ve Bill Gates'in şaşırtıcı bağlantıları...

Jeffrey Epstein’in malvarlığından Kongre soruşturmacılarına teslim edilen yeni belgeler, ABD’li cinsel suçlu Epstein’in hayatının son yıllarında, ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı Elon Musk ile bağlantıları olabileceğini gösteriyor.

Evraklar, Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu Komitesi’ne sunuldu ve panelin Demokrat üyeleri tarafından yayımlandı.

Belgelerde, Musk’ın 6 Aralık 2014’te Epstein’in ABD Virgin Adaları’ndaki özel adasına olası bir ziyareti planladığı görülüyor; eklenen bir notta ise “hala gerçekleşiyor mu?” ifadesi yer alıyor.

ELON MUSK, JEFFREY EPSTEIN İLE BAĞLANTILI MI?

Politico'dan edinilen bilgilere göre, belgeler ayrıca, Epstein’in Peter Thiel ile 27 Kasım 2017’de öğle yemeği, Trump’ın baş stratejisti Steve Bannon ile 16 Şubat 2019’da kahvaltı planladığını gösteriyor. Bu tarihler, Epstein’in cinsel istismar ticareti suçlamasıyla 2019’da yeniden tutuklanmasından sadece aylar önce gerçekleşti.

Demokratlar, belgelerin Epstein’in 2007’deki tartışmalı ceza anlaşmasının ardından da dünya çapında güçlü isimlerle ilişkilerini sürdürdüğünü ortaya koyduğunu vurguladı. Sara Guerrero, “Jeffrey Epstein’in, dünyanın en güçlü ve en zengin kişilerinden bazılarıyla arkadaş olduğunu her Amerikalının bilmesi gerekir” dedi.

GATES, PRENS ANDREW VE MUSK'IN BAĞLANTILARI

Musk, Bannon ve Thiel’in temsilcilerinden yorum alınamadı.

Öte yandan, Cumhuriyetçi üyeler, belgelerin Demokratlar tarafından tek taraflı yayımlandığını ve siyasi amaçlarla seçildiğini eleştirdi. Ancak GOP temsilcisi, Demokrat yetkililerin isimlerini açıklamayı reddetti ve belgelerin tamamının kurbanların isimleri gizlendikten sonra paylaşılacağını belirtti.

Belgelerde ayrıca Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in 2014’te Epstein ile olası bir kahvaltısı da yer alıyor. Diğer dökümanlarda ise Prens Andrew’a masajlar ve 2000’de Epstein, Ghislaine Maxwell ve Prens Andrew’un birlikte yaptığı bir uçuş kaydı bulunuyor.

Epstein’in malvarlığından teslim edilen belgeler, telefon mesajları, 1990-2019 dönemine ait uçuş kayıtları, nakit işlemler ve 2010-2019 yılları arasındaki iş takvimlerini içeriyor. Toplamda 8.544 belge komiteye ulaştırıldı.