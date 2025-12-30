Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda turnuvanın ev sahibi Fas, En Nesyri'nin sonradan oyuna dahil olduğu maçta Zambiya'yı 3-0 mağlup etti ve lider turladı. Grubun diğer maçında Dorgeles Neneli Mali, Komorlar ile berabere kaldığı müsabakanın ardından ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu mücadeleleri oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda ev sahibi Fas, Zambiya'yı 3-0 mağlup ederek turladı.

KAABI'DEN ENFES GOL

Müsabakanın 9. dakikasında Ayoub El Kaabi ile öne geçen Fas, 27. dakikada Brahim Diaz ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fas, 50. dakikada Ayoub El Kaabi'nin harika röveşata golüyle maçı 3-0 kazandı.

EN NESYRI SONRADAN GİRDİ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri, yedek başladığı mücadelede 74. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Fas Milli Takımı

MALİ 3 PUANLA TURLADI

Grubun diğer maçında Komorlar ile Mali, Kazablanka'nın V. Muhammed Stadı'nda golsüz berabere kaldı. Mali'de Nene'nin yerine dahil olan Amadou Haidara, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

NENE 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli kanat oyuncusu Dorgeles Nene, 70. dakikada yerini Amadou Haidara'ye bıraktı.

FAS İLE MALİ TURLADI

Oynanan üçüncü maçların ardından A Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fas ve 3 puanla ikinci sırayı alan Mali, son 16 turuna kaldı. Komorlar, 2 puanla üçüncü, aynı puana sahip Zambiya ise son sırada yer aldı.

