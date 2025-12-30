Bartın’da kiralık ev arayan çift, navigasyon hatasıyla ormanlık alanda kara saplandı. AFAD ve ekiplerin 2 saatlik kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.

Bartın'a 2 ay önce gelen A.A. ve eşi, kiralık ev ararkan navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu ormanlık alana giden patika yola girdi. A.A.'nın yardım istemesi sonucu bölgeye polis, AFAD ve belediye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Kiralık ev arayan çift navigasyon yüzünden kabusu yaşadı! Herkes onları kurtarmak için seferber oldu

2 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Kara ve çamura saplanan araç ve çift için zorlu bir kurtarma çalışması başlatıldı. İş makinesine bağlanan otomobil iş makinesi ile yüzlerce metre çekildi. Kar ve çamur nedeniyle zorlanan ekipler, yaklaşık 2 saat mahsur kalan çifti ve aracını kurtarmayı başardı.

Kiralık ev arayan çift navigasyon yüzünden kabusu yaşadı! Herkes onları kurtarmak için seferber oldu

Yeniden asfalt yola çıkan A.A. ekiplere teşekkür ederek, bölgeden ayrıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası