Wednesday'den Filistin'de destek! Oyuncu Jenna Ortega: Seslerini duyurmak isterim

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyaca ünlü Wednesday dizisinde Wednesday Addams'ı canlandıran başarılı oyuncu Jenna Ortega, Filistin'de destek mesajı ile gündem oldu. Genç yıldız Fransız bir derginin YouTube'da yayınladığı mini röportajında "Bugünkü kahramanınız kim?" sorusuna, 'Annem ve Filistin halkı' diye cevap verdi.

ABD'de "Wednesday" dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Jenna Ortega, Filistin halkını "kahramanı" olarak gördüğünü belirterek, Filistinlilerin "her şeye rağmen sesini kullanmasının takdire şayan olduğunu" söyledi.

"FİLİSTİN HALKINI KAHRAM OLARAK GÖRÜYORUM"

Fransa merkezli Gala dergisi, YouTube'da yayınladığı mülakatta Ortega'ya "Bugünkü kahramanınız kim?" sorusunu yöneltti. Ortega, önce annesini, daha sonra Filistin halkını kahramanı olarak gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Filistin halkına oldukça yakın hissediyorum. Seslerini çıkarmaları ve dünya onları ne kadar görmezden gelse de devamlı seslerini kullanmaları çok önemli ve takdire şayan."

Ortega, "Ben de onların seslerini artırmak ve duyurmak isterim." dedi.

Wednesday'den Filistin'de destek! Oyuncu Jenna Ortega: Seslerini duyurmak isterim - 1. Resim

ABD'de, 2023'te Filistin'e açık destek verdiği için Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" film kadrosundan çıkarılmasının ardından Jenna Ortega da bu filminin kadrosundan ayrılmıştı.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJLARI VERMİŞTİ

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulanmıştı. Ancak yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

