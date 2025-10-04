Filistin tişörtü nedeniyle Chefket’e baskı! Almanya'da konserleri iptal edildi

Almanya’da Türk kökenli rapçi Chefket, Kültür Bakanı Wolfram Weimer’in eleştirileri ve aşırı sağcı medyanın baskıları nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı. Şarkıcının, 7 Ekim’de Dünya Kültürler Evi’nde, sunucu Jan Böhmermann ile gerçekleştirilecek etkinlikte sahne alması planlanıyordu. Ancak konser, “antisemitik” olduğu iddiasıyla engellendi.

Medya ve Kültürden sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, Chefket’in Instagram’da giydiği bir tişörtü gerekçe göstererek sanatçıyı antisemitik tutum sergilemekle suçladı. Bakanın yazdığı mektup ve kamuoyundaki baskılar sonucu kültür evi, Chefket’in sahne almasını iptal etti.

Giyilen tişörtte yalnızca Filistin haritası bulunuyordu; İsrail sınırları yer almıyordu. Ancak bu detay, İslam karşıtı ve aşırı sağcı medya tarafından çarpıtılarak Chefket’in antisemitik olduğu iddialarına yol açtı.

Konserin iptali sonrası etkinlikte sahne alacak diğer rapçiler, Chefket’e destek verdi. Bazı sanatçılar sahnelerini iptal ederek dayanışma mesajı paylaştı.