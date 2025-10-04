Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Filistin tişörtü nedeniyle Chefket’e baskı! Almanya'da konserleri iptal edildi

Filistin tişörtü nedeniyle Chefket’e baskı! Almanya'da konserleri iptal edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistin tişörtü nedeniyle Chefket’e baskı! Almanya&#039;da konserleri iptal edildi
Almanya, Antisemitizm, Filistin, Protesto, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’da Türk kökenli rapçi Chefket’in konseri, Kültür Bakanı ve aşırı sağcı medyanın baskıları nedeniyle iptal edildi. Diğer rapçiler ise sahnelerini iptal ederek Chefket’e destek verdi.

Almanya’da Türk kökenli rapçi Chefket, Kültür Bakanı Wolfram Weimer’in eleştirileri ve aşırı sağcı medyanın baskıları nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı. Şarkıcının, 7 Ekim’de Dünya Kültürler Evi’nde, sunucu Jan Böhmermann ile gerçekleştirilecek etkinlikte sahne alması planlanıyordu. Ancak konser, “antisemitik” olduğu iddiasıyla engellendi.

Türk asıllı müzisyenin Filistin desteğine tepki! Konserleri iptal edildi - 1. Resim

Medya ve Kültürden sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, Chefket’in Instagram’da giydiği bir tişörtü gerekçe göstererek sanatçıyı antisemitik tutum sergilemekle suçladı. Bakanın yazdığı mektup ve kamuoyundaki baskılar sonucu kültür evi, Chefket’in sahne almasını iptal etti.

Giyilen tişörtte yalnızca Filistin haritası bulunuyordu; İsrail sınırları yer almıyordu. Ancak bu detay, İslam karşıtı ve aşırı sağcı medya tarafından çarpıtılarak Chefket’in antisemitik olduğu iddialarına yol açtı.

Türk asıllı müzisyenin Filistin desteğine tepki! Konserleri iptal edildi - 2. Resim

Konserin iptali sonrası etkinlikte sahne alacak diğer rapçiler, Chefket’e destek verdi. Bazı sanatçılar sahnelerini iptal ederek dayanışma mesajı paylaştı. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fransa'da fırtına hayatı felç etti! Hayatını kaybedenler varJaponya'da şiddetli deprem! 5,7 ile sarsıldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kim Milyoner Olmak İster'de 200.000 TL'lik soru açıldı! Yarışmacı cevabı bilmesine rağmen seyircileri şaşırttı - YaşamDoğru cevabı bildi ama cevaplamadan çekildi!Kayısı bahçesinde ürküten görüntü! Bir anda çöktü, 6 metre derinliği var - YaşamKayısı bahçesinde ürküten görüntü! Bir anda çöktü, 6 metre derinliği varEskişehir’in son ustası! Asırlık dikiş makinelerini gözü kapalı tamir ediyor - YaşamHobi olarak başladı, şehirdeki tek usta oldu"Gideri siz tıkadınız" dedi, komşusunun kabusu oldu: Kapıya dışkı bıraktı, yetmedi yağ döktü - YaşamKomşu terörü! Kapıya dışkı bıraktı yetmedi...Tek çekirdekli şifa: Ona ‘hayat meyvesi’ diyorlar, her şeye faydalı - YaşamTek çekirdekli şifa: Ona ‘hayat meyvesi’ diyorlarAnkara’da Kesikköprü Hattı su kesintisi ne zaman bitecek? Tarih belli oldu! - YaşamAnkara'daki su kesintisinin biteceği tarih belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...