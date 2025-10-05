Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir? İlk 11'ler belli oldu

Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir? İlk 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir? İlk 11&#039;ler belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki, "Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir?" İşte tüm ayrıntılar...

Son maçlarda mücadele gücüyle öne çıkan Konyaspor'a karşı, hızlı ve etkili olmayı hedefleyen Kasımpaşa sahaya çıkacak. Karşılaşmada ilk 11'ler, eksik oyuncular ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu haline geldi. 

Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir? İlk 11'ler belli oldu - 1. Resim

SÜPER LİG KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşması beIN Sports 1 canlı yayınından ekrana gelecek.

Kasımpaşa Tümosan Konyaspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek.

Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir? İlk 11'ler belli oldu - 2. Resim

SÜPER LİG KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇı İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cem, Diabate, Mortadha, Kubilay, Gueye.

Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Ndao, Pedrinho, Muleka, Umut.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında! Güvenlik kamerasına takıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ben Leman uyarlama mı, gerçek hikaye mi? - HaberlerBen Leman uyarlama mı, gerçek hikaye mi?Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar mı oynanacak? GS - BJK derbisi gündeme damga vurdu - HaberlerGalatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar mı oynanacak? GS - BJK derbisi gündeme damga vurduGelin Takımı filmi nerede çekildi? İşte, Gelin Takımı oyuncu kadrosu ve konusu... - HaberlerGelin Takımı filmi nerede çekildi? İşte, Gelin Takımı oyuncu kadrosu ve konusu...Hanzade Özerten Urul kimdir, neden öldü? Yazar Hanzade Özerten Urul'un hayatı ve kariyeri - HaberlerHanzade Özerten Urul kimdir, neden öldü? Yazar Hanzade Özerten Urul'un hayatı ve kariyeri6 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi 2025? İETT, metro, metrobüs ve Marmaray'ın ücret durumu merak ediliyor - Haberler6 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi 2025? İETT, metro, metrobüs ve Marmaray'ın ücret durumu merak ediliyorGönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli köyü gerçek mi? - HaberlerGönül Dağı nerede çekiliyor? Gedelli köyü gerçek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...