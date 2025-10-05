Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir? İlk 11'ler belli oldu

Son maçlarda mücadele gücüyle öne çıkan Konyaspor'a karşı, hızlı ve etkili olmayı hedefleyen Kasımpaşa sahaya çıkacak. Karşılaşmada ilk 11'ler, eksik oyuncular ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu haline geldi.

SÜPER LİG KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşması beIN Sports 1 canlı yayınından ekrana gelecek.

Kasımpaşa Tümosan Konyaspor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek.

SÜPER LİG KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇı İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cem, Diabate, Mortadha, Kubilay, Gueye.

Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Ndao, Pedrinho, Muleka, Umut.