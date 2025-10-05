Ünlü oyuncu için kırmızı bülten! Interpol her yerde onu arıyor

Polonya'nın en çok izlenen dizilerinde rol alan ve ülkenin tanınan isimleri arasında yer alan 58 yaşındaki aktör Bartlomiej Morawski, dünyanın gündeminde.

CEZA AÇIKLANDI, ORTADAN KAYBOLDU

Dış basında yer alan haberlere göre; Varşova Bölge Mahkemesi, Haziran 2024'te oyuncuyu 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak kararın açıklanmasının ardından Morawski ortadan kayboldu.

Oyuncu Varşova'daki dairesinde veya Katowice'deki kayıtlı adresinde bulunamadı. Yetkililer, yurtdışında olduğundan şüpheleniyor.

Polonya polisi ve savcılık birimleri, oyuncunun ayrıca 14 farklı cinsel saldırı suçlamasıyla daha bağlantılı olabileceğini iddia etti.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYOR

Interpol'ün resmi sitesinde Morawski'nin fotoğrafı, doğum tarihi, boyu ve göz rengi gibi ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Kurum, oyuncunun sahte kimliklerle dolaşabileceği ve bunun takibini zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Polonya polisi, oyuncunun nerede olabileceğine dair bilgi sahibi olan vatandaşların dikkatli davranmasını ve yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

SİYASETE GİRMEYİ DENEMİŞTİ

Polonya televizyonlarının tanınan simalarından biri olan ancak şu an Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Morawski, oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasi sahnede de yer almayı denemişti.

Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) adına iki kez Sejm (parlamentonun alt meclisi) adaylığına başvurdu. Ancak son yıllarda adını politikadan çok suç dosyalarıyla duyurdu.