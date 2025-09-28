Rusya’dan Ukrayna’ya 500 İHA ve 40 füze: Polonya hava sahasını kapattı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı saldırının ardından hava sahasının bir bölümünü geçici olarak kapattı ve savaş uçaklarını alarm durumuna geçirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının 12 saatten uzun sürdüğünü açıklarken, Polonya ordusu, F-35 tipi NATO savaş uçaklarının ülke hava sahasında devriye uçuşlarına başladığını duyurdu.

SAVAŞ UÇAKLARI ALARMA GEÇTİ, HAVA SAHASI KAPATILDI

Polonya’nın güneydoğusundaki Lublin ve Rzeszow şehirleri yakınlarında hava sahası geçici olarak uçuşa kapatıldı. Askeri yetkililer, radar sistemlerinin en üst düzey alarma geçirildiğini bildirirken, şu ana kadar herhangi bir hava sahası ihlali yaşanmadığını aktardı.

NATO ALARMDA: DOĞU KANADINA SEVKİYAT ARTIYOR

Son haftalarda insansız hava araçları ve hava sahası ihlalleri nedeniyle birçok NATO ülkesinde benzer tedbirler uygulanıyor. 12 Eylül tarihinde yapılan açıklamada, Rusya'nın hava ihlallerine karşı, NATO'nun doğu sınırlarına ek savaş uçağı ve hava savunma sistemi konuşlandırılacağı duyurulmuştu.

UKRAYNA'YA 500 İHA VE 40'TAN FAZLA FÜZE İLE SALDIRI Zelenskiy, saldırıda İran-Rus ortak yapımı Shahed tipi insansız hava araçları da dahil olmak üzere yaklaşık 500 saldırı İHA’sı ve 40’tan fazla füze kullanıldığını paylaştı. Saldırılarda 12 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Kiev’in Solomenskyi bölgesi başta olmak üzere başkent genelinde çok katlı binalar ve sivil altyapı hedef alındı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, Telegram'da yaptığı paylaşımda 15’ten fazla yapının zarar gördüğünü söyledi.

"PUTİN UKRAYNA İLE YETİNMEYECEK"

Zelenskiy, saldırılardan saatler önce yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerine seslenerek, artan İHA faaliyetlerinin ve hava sahası ihlallerinin, Rusya’nın yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmayacağının göstergesi olduğunu ifade etti.

"Putin, Ukrayna’daki savaşını bitirmek için beklemeyecek. Başka bir yön açacak. Kimse nereye olacağını bilmiyor." dedi.

RUSYA'DAN BM'DE MESAJ: AVRUPA'YA SALDIRI NİYETİMİZ YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda konuştu. Lavrov, Avrupa Birliği veya NATO ülkelerine saldırma niyetlerinin olmadığını söylerken, Rusya’ya yönelik herhangi bir saldırganlığa karşı kesin cevap verileceğini dile getirdi.