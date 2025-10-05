Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında! Güvenlik kamerasına takıldı

Şanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında! Güvenlik kamerasına takıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan güvenlik kameralarına yansıdı. Çizgili sırtlanın yeniden görülmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin halen canlı olduğunun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesi yakınlarında bulunan Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ŞUSKİ) ait güneş enerji santrali (GES) sahasında, gece saatlerinde tesisin çevresinde hareket eden yabani hayvan, güvenlik kamerasına takıldı.

Şanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında! Güvenlik kamerasına takıldı - 1. Resim

NESLİ TÜKENME ALTINDA, ÇOK NADİR GÜLÜYOR

Görüntülerde çizgili sırtlanın çevreyi dikkatle inceleyerek bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Türkiye’de nadiren görülen bu türün, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zaman zaman kameralara yansıdığı biliniyor.

Çizgili sırtlanın bölgeyi beslenme veya barınma amacıyla ziyaret etmiş olabileceği bildirildi. Çizgili sırtlanlar zaman zaman Halfeti ilçesindeki mağaralar bölgesinde de görülüyor.

Şanlıurfa, sahip olduğu iklimi ve doğal yapısıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Çizgili sırtlanın yeniden görülmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin halen canlı olduğunun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

