Nesli tükenmek üzere! Zarar verene büyük ceza var, dudak uçuklatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarına zarar verenlere 557 bin lira para cezası uygulanıyor. Uzman isimler de vatandaşları uyararak "Gelecek nesillere aktarmamız gereken bir bitki" uyarılarında bulunuyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kıyıların eşsiz güzelliklerinden biri olan kum zambaklarının (Pancratium maritimum) çiçek açma dönemi başladı.

Manavgat Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Çinbilgel, bu nadir bitkinin korunması gerektiğini söyledi.

"GELECEK NESİLLERE AKTARMAMIZ GEREKİYOR"

Çinbilgel, kum zambaklarının nergisgiller ailesine ait soğanlı bir bitki olduğunu, gösterişli ve kokulu çiçeklere sahip olduklarını dile getirerek şöyle konuştu: "Kum zambakları farmakolojide ve tekstilde çeşitli kullanımları olan, gelecek nesillere aktarmamız gereken bir bitki. Ancak bilinçsizce koparılması, soğanlarının sökülmesi, kentleşme ve turizm faaliyetlerinin olumsuz etkileri nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındadır."

Doç. Dr. Çinbilgel, koruma çalışmalarının üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürüldüğünü aktararak, önümüzdeki süreçte Akdeniz sahillerinde kum zambaklarının korunmasına yönelik yeni araştırmalar yapılacağını ifade etti.

ZARAR VERMENİN CEZASI 557 BİN TL

Çinbilgel, Türk mevzuatında açıkça tanımlanan yaptırımlara da dikkat çekerek, "Kum zambaklarını koparmak ya da ticari amaçla kullanmak bu sene itibarıyla 557 bin 212 TL idari para cezasını gerektiriyor. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

