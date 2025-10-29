Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kars'a kar yağdı, dağlar beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kar yağışının ardından Kızılçubuk bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ve Soğanlı Dağları'nın yüksekleri karla kaplandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Kar yağışının ardından Kızılçubuk bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Meralarda hayvan otlatan çobanlar, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Kars'a kar yağdı, dağlar beyaza büründü - 1. Resim

Çobanlardan Eren Sade, havanın bir anda soğuduğunu belirterek, "Hayvanları otlatıyorduk, baktık dağlar beyazladı. Biz de ateş yaktık, çay demledik. Hayvanları birazdan eve götüreceğiz." dedi.

