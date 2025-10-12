Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Çankırı ve Bursa'da kar yağışı başladı! Vatandaş kar topu oynamaya çıktı

Çankırı ve Bursa'da kar yağışı başladı! Vatandaş kar topu oynamaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çankırı ve Bursa&#039;da kar yağışı başladı! Vatandaş kar topu oynamaya çıktı
Çankırı, Bursa, Uludağ, Ilgaz, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ve Bursa Uludağ'ın yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı başladı. Kara hasret kalan vatandaşlar kendilerine sokaklara atarak kar topu oynamaya başladı. İşte bölgelerden gelen ilk görüntüler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda paylaşmıştı, beklenen kar başladı. Haberler peş peşe geldi, önce Çankırı sonra Uludağ beyaza büründü. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığıyla birlikte ilçede başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı kesimlerde etkisini artırdı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Çankırı ve Bursa'da kar yağışı başladı! Vatandaş kar topu oynamaya çıktı - 1. Resim

Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da da sağanak yağışın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Çankırı ve Bursa'da kar yağışı başladı! Vatandaş kar topu oynamaya çıktı - 2. Resim

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 1'E DÜŞTÜ, 5 SANTİM KAR VAR

Hava sıcaklığı -1 ila 2 derece arasında seyrederken kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerinde ölçüldü. Sezonun ilk karını gören vatandaşlar zirveye akın etti. Gece saatlerinde -1 derecede kar topu oynayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'deki düğün evinde korkunç olay! Enkazda kaldılar, çok sayıda yaralı varİnşaat işçileri arasında malzeme kavgası! Ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kendini yalnızca 15 gün gösteriyor... Zarar vermenin cezası 557 bin TL! - YaşamZarar vermenin cezası 557 bin TL!İstanbul trafiği durma noktasında! Yoğunluk yüzde 80'i aştı, araçlar dur-kalk ilerliyor - Yaşamİstanbul trafiği durma noktasında!“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular - Yaşam“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldularYangına giden ekiplerin zor anları! Tüp patladı, ortalık alev aldı - YaşamYangına giden ekiplerin zor anları! Tüp bir anda patladıAnnelerinin yüzünü ilk defa gördüler! Kurduğu cümle yürekleri sızlattı - YaşamAnnelerinin yüzünü ilk defa gördüler!"Ne alırsan 50 lira" dediler! Mağazanın önünde izdiham oluştu - Yaşam"Ne alırsan 50 TL" deyince izdiham oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...