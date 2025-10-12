Çankırı ve Bursa'da kar yağışı başladı! Vatandaş kar topu oynamaya çıktı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ve Bursa Uludağ'ın yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı başladı. Kara hasret kalan vatandaşlar kendilerine sokaklara atarak kar topu oynamaya başladı. İşte bölgelerden gelen ilk görüntüler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda paylaşmıştı, beklenen kar başladı. Haberler peş peşe geldi, önce Çankırı sonra Uludağ beyaza büründü. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığıyla birlikte ilçede başlayan kar yağışı, yüksek rakımlı kesimlerde etkisini artırdı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da da sağanak yağışın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
HAVA SICAKLIĞI EKSİ 1'E DÜŞTÜ, 5 SANTİM KAR VAR
Hava sıcaklığı -1 ila 2 derece arasında seyrederken kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerinde ölçüldü. Sezonun ilk karını gören vatandaşlar zirveye akın etti. Gece saatlerinde -1 derecede kar topu oynayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.