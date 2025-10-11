Annelerinin yüzünü ilk defa gördüler! Kurduğu cümle yürekleri sızlattı

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir hayırsever grubu, yardım ettikleri ailenin çocuğu doğuştan görme engelli Hamit Özbek'i fark etti. Daha önceden birkaç ameliyat olan ve bir daha hiç göremeyeceği söylenen Özbek için harekete geçen hayırseverler, nasıl bir tedavi süreci izleyebilecekleriyle ilgili araştırma yaptı. Araştırma yapılırken Hamit Özbek'in kardeşi Muhammet Özbek de görme engelli olarak dünyaya geldi.

AMELİYAT SONRASI İKİ KARDEŞİN GÖZLERİ AÇILDI

Araştırmalar sonucunda görme engelli iki kardeşin tedavi süreci yaklaşık 6 ay önce başladı. İlk olarak, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde minik Muhammet Özbek'e küçük bir operasyon yapıldı. Doktorlar tarafından 3 ay boyunca takip edilen tedavi sürecinin ardından 8 Ekim 2025 tarihinde iki kardeşe de kornea ameliyatı yapılması kararlaştırıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından 10 yaşındaki Hamit Özbek ve 1 buçuk yaşındaki Muhammet Özbek'in gözleri açıldı.

ANNESİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Hayırseverler aracılığıyla görme engelli iki kardeş dünyanın renkleriyle tanıştı. Hem hayırseverler hem de Özbek ailesi, yapılan ameliyatın başarılı bir sonuç vermesiyle büyük sevinç yaşarken, Hamit Özbek'in annesini ilk gördüğünde verdiği tepki ise duygulandırdı. Zihninde çok karanlık olan annesinin aslında bembeyaz olduğunu söyleyen Özbek, artık kendi başına yürüyebilmeye ve minik kardeşiyle oyunlar oynamaya başladı. Galatasaray taraftarı olan Hamit Özbek büyüyünce futbolcu olmak istediğini söyledi.

"ÖZELLİKLE ANNEMİ ÇOK MERAK EDİYORDUM"

Duygularını dile getiren Hamit Özbek, "Doğuştan görmüyordum. Lazer tedavisi yapıldı. Hayırseverler sayesinde tedavi oldum, şu an görmeye başladım. Görmek güzel bir duygu. Özellikle annemi çok merak ediyordum. Onu çok karanlık sanıyordum ama bembeyazmış. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.