Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tren sesiyle yaşıyorlar… 114 yıllık tünel mahalleyle bütünleşti

Tren sesiyle yaşıyorlar… 114 yıllık tünel mahalleyle bütünleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tren sesiyle yaşıyorlar… 114 yıllık tünel mahalleyle bütünleşti
Bandırma, Ulaşım, Kültür, Ekonomi, Tren, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bandırma’nın Paşabayır Mahallesi’nden geçen 333 metrelik tarihi tren tüneli, 1911 yılından bu yana hem taşımacılığa hem de mahalle kültürüne hizmet ediyor. Mahalle sakinleri için bu durum sadece ulaşım değil, bir yaşam biçimi haline geldi.

Tren sesleriyle büyüyen nesillerin yaşadığı Paşabayır Mahallesi’nde, tarihi tünel hem kültürel hem ekonomik katkısıyla mahalle kimliğinin vazgeçilmez parçası oldu.

KİMSE SESİNDEN RAHATSIZ DEĞİL

Paşabayır Mahallesi Muhtarı Belgin Şentürk, tünelin mahalle için hem ekonomik hem de kültürel bir değer taşıdığını belirterek, "Tünel ve trenler mahallemizin kimliğinin bir parçası haline geldi. Türkiye'de ilk defa tünellerin giriş ve çıkışı bir mahalle içinde yer alıyor. Mahalle sakinlerimiz tren sesinden rahatsız değil, aksine bu ses artık kültürümüzün bir parçası oldu. Trenle büyüyen nesillerimiz var, torunlarımız da bu sesle büyüyor" dedi.

Tren sesiyle yaşıyorlar… 114 yıllık tünel mahalleyle bütünleşti - 1. Resim

EKONOMİK KATKI DA SAĞLIYOR

Tünelin bölge ekonomisine de katkı sağladığını ifade eden Şentürk, "Tren, sanayi bölgesine yakın olduğumuz için mahallemize ekonomik anlamda da katkı sunuyor. Hareket saatlerini yakından takip ediyoruz. Bu bilgiler hem mahalle sakinlerimize hem de ziyaretçilere aktarılıyor" diye konuştu.

SİMGE HALİNE GELDİ

1865 yılında yapımına başlanan ve 1911 yılında hizmete giren tünel, Bandırma-İzmir demiryolu hattının önemli bir parçası olarak Liman ile Ordu Caddesi arasında uzanıyor. Yüzyılı aşkın süredir hizmet veren tünel, hem taşımacılıkta hem de kültürel miras açısından Bandırma'nın simgelerinden biri.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarih belli oldu! AJet, Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kışın olmazsa olmazı, gribe kalkan... Bergama'da yeni trend sağlık ürünü kızılçam kozalağı pekmezinin üretimi başladı - YaşamAstım, KOAH, gribe şifa! Bergama'da üretimi başladıKışın şifası ıhlamur tezgâhlarda! Fiyatı cep yakıyor - YaşamKışın şifası ıhlamur tezgâhlarda! Fiyatı cep yakıyorAlmanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor” - YaşamAlmanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor”Cudi Dağı'ndaki etnobotanik araştırmalarından Nuh'un Gemisi çıktı: Zeytin ağaçları en güçlü kanıtlardan biri! - YaşamCudi'deki zeytin araştırmasından Nuh'un Gemisi çıktıBaba sözü dinlemeyen evlatlar milyonlarca liradan oldular: Mirası çocuklarına değil köyüne bıraktı - YaşamMirası çocuklarına değil köyüne bıraktıSosyal medyadaki fotoğrafı başını yaktı! Hapis cezasına aile isyan etti - YaşamSosyal medyadaki fotoğrafı başını yaktı! Hapis cezasına aile isyan etti
Sonraki Haber Yükleniyor...