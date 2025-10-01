3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan, yüksek kapasiteli ve ağır yük taşımacılığına uygun demir yolu bağlantısının tesis edilmesini hedefleyen stratejik bir altyapı girişimi başlattıklarını belirterek “Bu yıl içerisinde, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi’nin ihale ilanına çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Kazakistan’da düzenlenen 7. Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu’nun stratejik oturumunda konuşan Uraloğlu, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki doğal bir lojistik köprü konumuna dikkati çekti.

"BÖLGESEL BARIŞI PEKİŞTİRECEK"

Uraloğlu, son yıllarda Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik altyapısına yaptığı yatırımların sadece ülkenin değil tüm Avrasya’nın entegrasyonuna katkı sağladığını belirterek “Bu yıl ağustos ayında Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecek, Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracak Zengezur Bağlantısı’nın Türkiye kesiminin temelini attık” diye konuştu.

Toplam uzunluğu 224 kilometre olan Zengezur Demiryolu Hattı sayesinde Hazar ile Akdeniz havzası arasında yeni bir demir yolu güzergâhı oluşturulacağını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: