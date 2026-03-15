Bacacı Yatırım Holding, yatırımda rotasını kimya, sağlık, dayanıklı tüketim ve gıda sektörlerine çevirdi. Yatırım konusunda kendilerini Türkiye ile sınırlı tutmadıklarını söyleyen Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cem Cansu, Avrupa ve ABD’nin de radarlarında olduğunu belirtti.

ÖMER TEMÜR - Bacacı Yatırım Holding’i küresel ölçekte tanınan bir yatırım ve üretim markasına dönüştürmek olduğunu aktaran Cansu “Avrupa pazarında üretim, dağıtım ve lojistik altyapımızı güçlendirecek fırsatları değerlendiriyoruz. ABD ise stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Organik büyümeden stratejik iş birliklerine kadar farklı modeller üzerinde çalışıyoruz. Amacımız; üretim gücümüzü, tedarik zinciri kabiliyetimizi ve açık hava medyadaki varlığımızı entegre ederek uluslararası ölçekte sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme modeli oluşturmak” diye konuştu.

Cem Cansu

Cansu, 2025 yılını güçlü bir büyüme ile kapattıklarını belirterek 2026 yılına ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

2025 yılını yüzde 73 büyüme ile yaklaşık 1 milyar dolar konsolide ciro seviyesinde tamamladık. Yine 2025 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısı da 35’e ulaştı. Tüm sektörlerimizde 2026 senesinde dolar bazında çift haneli büyüme öngörüyoruz. Yeni katılımların görece düşük bazları da dikkate alındığında, Bacacı Yatırım Holding olarak mevcut işlerimizde dolar bazında yüzde 30’un üzerinde bir büyümeyi hedefliyoruz. 2026 yılında, normal şartlar altında ihracatımızın 100 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Yatırım yaklaşımımızın odağında bu yıl gıda, sağlık, kimya ve dayanıklı tüketim alanları bulunuyor.



