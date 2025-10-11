Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedim

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ta doğa bu yıl alışılmışın dışına çıktı. İlkbaharda çiçek açması beklenen elma ve armut ağaçları, ekim ayında meyve vermeye başladı. 60 yıllık çiftçi İhsan Ceylan, sıra dışı durumla ilgili “Ömrümde böyle bir şeyi ilk kez görüyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Yozgat merkeze bağlı Azizli Bağları köyünde yaşayan İhsan Ceylan'ın bahçesindeki meyve ağaçları, iklim dengesizliğinin etkisiyle mevsim dışında meyve verdi. 

Nisan ayında yağan kar ve eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçların çiçekleri donarak kurudu. Ancak doğanın dengesini alt üst eden sıra dışı gelişme, yaz ortasında yaşandı.

60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedim - 1. Resim

AĞAÇLAR SONBAHARDA MEYVE VERDİ

Ağaçlar, Haziran ve Temmuz aylarında yeniden filizlendi, Ağustos ortasında ise çiçek açarak meyve vermeye başladı. Şu sıralar ağaçların yaprakları sonbaharın etkisiyle kırmızıya dönerken üzerinde olgunlaşmaya başlayan meyveler bulunuyor.

60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedim - 2. Resim

"60 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Yıllardır aynı bahçede çiftçilik yaptığını söyleyen İhsan Ceylan, yaşadıklarını şöyle anlattı: 

"Yozgat Merkez Azizli Bağları köyü. Bu meyvelerimizi Nisan'ın 15'inde kar yağdı, soğuk oldu eksi 12 derecelerde meyvelerimiz yeşermişti, çiçek açmıştı. Soğuk vurunca tamamen simsiyah oldu, yandı. Haziran'da, Temmuz'da yeniden yeşermeye başladı. Ağustos'un 15'inde bu çiçek açtı. Şimdi bu vaziyete geldi. Büyüyorlar şimdilik. İnşallah meyvesini yeriz. Normal bir mevsimde bu zamana hiç şeyler kalmaz Ağustosta biterdi. Bunlar çiçek açmaz açtığı mevsimde biterdi, hasat kalmazdı. Sonbahar mevsimine geldik şu anda. Yaprakların bazıları sarardı, bazıları da meyve verdi halen meyvesi var üzerinde, büyüyor meyveleri. 60 yaşındayım, 60 senedir bu bahçeyle uğraşırım, İlk defa başıma geldi."

60 yıllık çiftçi ilk kez tanık oldu: Ömrümde böyle bir şey görmedim - 3. Resim

