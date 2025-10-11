Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Van'da ilginç operasyon: 11 yıldır aranan firari koltuğun altında yakalandı!

Van'da ilginç operasyon: 11 yıldır aranan firari koltuğun altında yakalandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Van'da cinayetten müebbet hapis cezası alan ve 11 yıldır aranan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı. Evin salon kısmında koltuğun altına gizlenmiş özel bölmede yakayı ele veren firarinin, uzun süre kalmaya yetecek yiyecek stoğu da bulundu.

Van İl Jandarma Komutanlığı’nın titiz çalışmaları sonucu, 11 yıldır firari olan ve ‘Kan Gütme Saikiyle Öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan bir kişi, saklandığı gizli bölmede düzenlenen operasyonla yakalandı.

2006 yılında işlediği cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı. Yapılan detaylı takip ve istihbarat sonucu, şahsın Van sınırları içindeki bir evde saklandığı tespit edildi.

TERMAL ISI TEKNOLOJİSİ YAKALADI

Evde, salon kısmında bulunan koltuğun altına gizlenmiş özel bir girişle oluşturulmuş yaşam alanında uzun süre kalmaya yetecek yiyecek stoğu bulundu.

Van JASAT ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda, yer altı görüntüleme cihazları ve termal ısı tespit teknolojisi kullanıldı.

