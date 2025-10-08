Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Van Gölü'nde ürküten manzara! Derin çatlaklar oluştu, halk zor durumda

Van Gölü'nde ürküten manzara! Derin çatlaklar oluştu, halk zor durumda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en büyüğü olan Van Gölü'nde son yıllarda yaşanan kuraklık, bölgedeki ekosistemi tehdit etmeye başladı, vatandaş mağdur oldu. Öte uyandan gölün son görüntüsü tüyler ürpertti, derin çatlaklar ve mikrobiyalitler ortaya çıktı.

Van Gölü çevresinde yaşayan vatandaşlar, son yıllarda gözle görülür şekilde azalan su seviyesinden endişe duyuyor.

Van Gölü'nde ürküten manzara! Derin çatlaklar oluştu, halk zor durumda - 1. Resim

KIYI ŞERİDİ KİLOMETRELERCE GERİYE ÇEKİLDİ

Gölde su seviyesinin düşmesiyle birlikte daha önce su altında kalan alanlar gün yüzüne çıkarken, bazı bölgelerde kıyı şeridi kilometrelerce geriledi.

Van Gölü'nde ürküten manzara! Derin çatlaklar oluştu, halk zor durumda - 2. Resim

İNSANLAR ZOR DURUMDA

Özellikle göl çevresindeki tarım arazileri ve sulak alanların kuruması, geçimini bu alanlardan sağlayan halkı zor durumda bırakıyor.

Van Gölü'nde ürküten manzara! Derin çatlaklar oluştu, halk zor durumda - 3. Resim

5 YILDA 2 METRE DÜŞTÜ!

Orhan Emen isimli vatandaş, "Van Gölü'nün su seviyesi son 5 yıl içinde yaklaşık 2 metreye yakın düşüş gösterdi. Bu sadece yağışların azalmasıyla açıklanamaz. Aynı zamanda sıcaklık artışları, buharlaşmanın artması ve insan kaynaklı su kullanımı da bu süreçte etkili" dedi.

Van Gölü'nde ürküten manzara! Derin çatlaklar oluştu, halk zor durumda - 4. Resim

Van Gölü'nde ürküten manzara! Derin çatlaklar oluştu, halk zor durumda - 5. Resim

