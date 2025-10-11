Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İş yerinde dehşet: Eşini av tüfeğiyle vurup kaçtı

İş yerinde dehşet: Eşini av tüfeğiyle vurup kaçtı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kadın, çalıştığı iş yerinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli koca, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kadın, iş yerinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Olay, saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi'nde meydana geldi. F.A., eşi Şerife Akyıldız'ın çalıştığı işletmeye gelerek eşini av tüfeği ile vurdu. 

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şerife Akyıldız'ı hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan F.A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

