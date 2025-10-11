Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kelepçeli eski eşin kardeşinden kanlı saldırı! Samsun'da çocuk teslimi dehşeti

Kelepçeli eski eşin kardeşinden kanlı saldırı! Samsun'da çocuk teslimi dehşeti

Samsun'da çocuklarını teslim almak isteyen kadın, eski eşinin kardeşinin saldırısına uğradı. Olayda anne Pınar Esen Carcur'un eşi ağır yaralanırken annesi araçtan düştü. Carcur, "2 hafta önce eski kayınvalidem anneme ayakkabı fırlattı, eşimin başına sopa vurdu. 2 hafta önce şikayette bulunmuştum. Eski eşimin ayağında kelepçe olduğu için çocuk teslimine gelemiyor" ifadeleriyle başından geçenleri anlattı.

Olay Samsun'da Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pınar Esen Carcur, boşandığı eski eşinde bulunan 2 çocuğunu teslim almak üzere annesi ve yeni eşi Emrullah Carcur ile merkeze geldi. Çocuklar, eski eşinin adli kontrol tedbiri kapsamında elektronik kelepçeli olması nedeniyle, eski eşin kardeşi Onur P. (27) tarafından buraya getirildi.

Çocuk teslimi sırasında iddiaya göre Onur P., Emrullah Carcur’un bulunduğu aracın kapısını zorlayarak açmaya çalıştı ve araca doğru 3-4 el ateş etti. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Emrullah Carcur, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. O sırada araçta bulunan anne Dursuniye Karamara ise panik anında kaçmaya çalışırken aracın açık kapısından düşerek yaralandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından Onur P.’yi suç aletiyle birlikte ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

İLK VUKUATLARI DEĞİLMİŞ

Eski eşi tarafından daha önce bacağından bıçaklandığını belirten Pınar Esen Carcur, "Sabah çocuklarımı almaya gittim. Eski eşim hep sorun çıkartıyordu. 2 hafta önce eski kayınvalidem anneme ayakkabı fırlattı, eşimin başına sopa vurdu. 2 hafta önce şikayette bulunmuştum. Bugün otoparkta bekliyorlardı. Eski eşimin kardeşi, eşimin kapısını açmaya zorladı ve 3-4 el ateş etti. Eşim başından ağır yaralandı. Annem arabadan düşerek yaralandı. Eski eşimin ayağında kelepçe olduğu için çocuk teslimine gelemiyor" dedi.

Pınar Esen Carcur’un annesi Dursuniye Karamara ise "Çocukları almaya geldik. Kızım aşağıya bizi götürmedi. Eski eşin kardeşi geldi, kapıyı açtı ve silah çekti. Damat başından yaralandı. Kapıyı kapatamadım, damat dönerken ben aracın açık kapısından düştüm" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

