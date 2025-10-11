Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna’nın gizli ajanları Rus ordusunun planını çökertti!

Ukrayna istihbaratının Rus ordusuna sızan gizli ajanları, Kremlin’in Harkiv’deki saldırı planını başlamadan çökertti. Elde edilen istihbarat sayesinde Ukrayna kuvvetleri, Rus birliklerini hedef alarak Putin’in en stratejik hamlelerinden birini içeriden sabote etti.

Ukrayna istihbaratına bağlı gizli ajanlar, Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Vovchansk kasabasına yönelik saldırı planını durdurdu.

ATESH direniş ağına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 82. Motorlu Tüfek Alayı’nda görev yapan Ukraynalı ajanlar, planlanan saldırıya dair kritik bilgileri Kiev’e iletti.

AJANLAR RUS HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN KRİTİK İSTİHBARAT SAĞLADI

ATESH, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 82. Motorlu Tüfek Alayı içindeki kaynakların, Vovchansk yakınlarındaki ormanlık alanda saldırı hazırlığına dair istihbarat ilettiğini açıkladı.

Grup, ajanların topçu mevzileri, zırhlı araçlar ve asker yoğunluklarının koordinatlarını sağladığını kaydetti. Sağlanan veriler arasında ateşleme noktaları, mühimmat nakil yolları ve birimlerin rotasyon programları yer aldı.

İSTİHBARAT ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE İMKAN VERDİ

ATESH’e göre bu istihbarat, Ukrayna Savunma Kuvvetleri’nin mevzilerini güçlendirmesine ve Rus birliklerine karşı önleyici operasyonlar düzenlemesine imkân sağladı; planlanan saldırı başlamadan durduruldu.

ATESH, daha önce de Rusya’nın 439. Muhafız Roket Topçu Tugayı içindeki bir ajanın Kherson cephesindeki bir hava savunma sisteminin devre dışı bırakılmasına katkıda bulunduğunu bildirmişti. Grup, sızdırılan koordinatlar ve video görüntülerinin sistemin vurulmasına yol açtığını kaydedildi.

VOVCHANSK STRATEJİK HEDEF OLMAYA DEVAM EDİYOR

Vovchansk, Güney Slobozhansky yönündeki Rus operasyonları için önemli bir hedef olarak görülüyor. Ukrayna birlikleri, Vovcha Nehri’nin kuzey yakasındaki pozisyonlarını koruyor ve bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

