Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin 'en güçlü nükleer silahını" tanıttı

Kim Jong Un, Kuzey Kore’nin 'en güçlü nükleer silahını” tanıttı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang’da düzenlenen Kore İşçi Partisi’nin 80. kuruluş yıldönümü askeri geçit töreninde ülkesinin bugüne kadarki “en güçlü nükleer silahı” olarak tanımlanan Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesini tanıttı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin başkenti Pyongyang’da düzenlenen Kore İşçi Partisi’nin 80. kuruluş yıldönümü askeri geçit törenine katıldı.

Geçit töreninde, Kuzey Kore’nin henüz test edilmemiş Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesi ilk kez kamuoyuna sunuldu.

YENİ HWASONG-20 FÜZESİ İLK KEZ GÖSTERİLDİ

Devlet ajansı KCNA, Hwasong-20’yi ülkenin “en güçlü nükleer stratejik silah sistemi” olarak tanıttı.

Füze, 11 dingilli fırlatma kamyonuna monte edilmiş şekilde geçit alanından geçti.

Katı yakıt teknolojisiyle üretilen motorun, önceki modellere göre daha yüksek güç sağladığı açıklandı.

ULUSLARARASI KONUKLAR TÖRENDEYDİ

Cuma gecesi düzenlenen törene, Çin Başbakanı Li Qiang, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam katıldı.

Tören, Perşembe günü başlayan kutlamaların ardından gerçekleştirildi.

Kim Jong Un, askerlerine “tüm tehditleri yok eden yenilmez bir güç olmaya devam etmeleri” çağrısında bulundu.

Konuşmasında Washington veya Seul’den doğrudan bahsetmedi.

KCNA, törende görev yapan askerler arasında “denizaşırı operasyon birimleri” olarak tanımlanan birliklerin yer aldığını duyurdu.
Bu birliklerin, Rusya’ya gönderilen Kuzey Koreli askerler olduğu değerlendiriliyor.

KUZEY KORE-RUSYA TEMASI

Kim Jong Un, geçit töreninin ardından Dmitry Medvedev ile bir görüşme yaptı.

Medvedev, iki ülke arasındaki güvenin askeri işbirliğiyle güçlendiğini söyledi.

Kim, Rusya ile “ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi” için çeşitli alanlarda işbirliği yapma isteğini dile getirdi.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER PROGRAMI GENİŞLİYOR

Kuzey Kore son dönemde, ABD anakarasını vurabilecek çok sayıda yeni katı yakıtlı kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirdi. Bu sistemlerin önceki sıvı yakıtlı modellerden daha hızlı konuşlandırılabildiği ve gizlenmesinin kolay olduğu açıklandı.

Geçit töreninde ayrıca, Güney Kore’deki hedefleri vurabilecek kısa menzilli balistik ve seyir füzeleri de sergilendi.

