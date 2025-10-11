ABD’de 7 bakanlıkta kriz büyüyor: Binlerce çalışan işten çıkarıldı!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal hükümetin kapanmasının onuncu gününde federal çalışanların işten çıkarılmasına başladı.

Beyaz Saray’a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, sürecin resmen başladığını duyurdu.

VOUGHT: PERSONEL AZALTIMI BAŞLADI

OMB Direktörü Russell Vought, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda “Personel azaltımı başladı.” ifadesini kullandı.

Vought’un açıklamasının ardından, hükümetin kapanmasından etkilenen binlerce çalışanın resmi bildirim aldığı bildirildi.

YEDİ BAKANLIKTA 4 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN ETKİLENECEK

ABC News’in aktardığına göre, hükümetin faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle yedi bakanlıkta dört binden fazla federal çalışana işten çıkarılma bildirimi gönderildi.

Bildirimlerin en çok Maliye, Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları çalışanlarına ulaştığı, kesintilerin ayrıca Ticaret, Enerji, İç Güvenlik ve Konut Bakanlıklarını da kapsadığı belirtildi.

Federal çalışanlar adına AFGE sendikası ve AFL-CIO federasyonu tarafından işten çıkarma kararına karşı dava açıldı.

TRUMP, KESİNTİ PLANINI GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Vought ile bir araya gelerek hangi federal kurumlarda işten çıkarma yapılacağını görüşeceğini söylemişti.

Trump yönetimi, bütçe krizinin uzaması nedeniyle “personel azaltımı” planını devreye aldı.

ABD HÜKÜMETİ 10 GÜNDÜR KAPALI

ABD’de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gecesi sona erdi.

Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümetin faaliyetleri durduruldu.

Yeni bütçe kabul edilmediği için birçok federal çalışan zorunlu izne çıkarıldı.

SENATO'DA BÜTÇE TASARISI 7 KEZ REDDEDİLDİ

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında anlaşmazlık devam ederken, Senato’da yapılan yedinci oylamada hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların sunduğu tasarılar yeterli oyu alamadı.

Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma süreci onuncu gününe girdi.

Geçici bütçe yasasının geçmemesi nedeniyle federal kamu kurumları faaliyetlerini durdurdu.

Binlerce çalışan izne ayrıldı, yalnızca “hayati hizmet” kapsamındaki personel görevine devam ediyor.