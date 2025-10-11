Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa'nın en büyüğü Konya'da: Karapınar GES, 1 milyar dolarlık doğal gaz faturasını sildi!

Avrupa'nın en büyüğü Konya'da: Karapınar GES, 1 milyar dolarlık doğal gaz faturasını sildi!

Avrupa'nın en büyüğü Konya'da: Karapınar GES, 1 milyar dolarlık doğal gaz faturasını sildi!
Konya’daki Kalyon Karapınar GES'in devreye alınmasıyla 1 milyar dolarlık doğal gaz kullanımını önledi. 3,5 milyon panelle 6 milyon kişiye elektrik sağlayan tesis, 6,5 milyon ton karbon salımını da engelledi. Santral sahasında 100 bin küçükbaş hayvan otlatılırken endemik bitkilerin de büyüme hızının arttığı kaydedildi. 

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, Avrupa’nın en büyüklerinden biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bu dev tesis, 3,5 milyon güneş paneliyle donatıldı.

1350 megavatlık kapasiteli santral 6 milyonluk bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Paneller kademeli olarak kurulup üretime geçerken, santral Mart 2023’te tam kapasiteyle çalışmaya başladı ve yılda 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor.

Devreye alındığı günden bu yana Karapınar GES, yaklaşık 1 milyar dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murtaza Ata, 2020'de çalışmalar devam ederken tamamlanan bölümlerin devreye alınarak elektrik üretimi yapıldığını anımsattı.

"400 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIĞA KATKI"

Tesisin tam kapasiteyle 2023'te üretime başladığını belirten Ata, şöyle konuştu:

"Karapınar GES, Eylül 2020'den itibaren aşamalı elektrik üretiyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. O günden bugüne kadar yaklaşık olarak 6,5 milyon ton civarında karbon emisyonunun önüne geçen bir enerji üretimi yaptı.

Bugüne kadar yaklaşık olarak 10 milyar kilovat saat elektrik üretti. Bu elektriği güneş enerjisinden üretti. Yaklaşık 1 milyar dolarlık doğal gaza tekabül ediyor. Bu elektriği üretmeseydik 1 milyar dolarlık doğal gaz ile bu açığın kapatılması gerekecekti. Yani çok ciddi cari açığa katkıda bulunan bir proje ki yıllık yaklaşık 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Bu da nereden baksanız her yıl 300-400 milyon dolarlık doğrudan cari açığa bir katkı demektir."

İSTİHDAM DA SAĞLADI

Ata, santralin bölgesel ekonomiye de istihdam başta olmak üzere ciddi katkı sağladığına değinerek, "Türkiye'de endüstriyel bir tesiste ilk bizim başlattığımız hayvan otlatma projesi ile şu ana kadar GES sahalarımızda 100 binin üzerinde koyun otladı. Karapınar tesisimizde mera sezonunda günlük 2 bin 500 koyunu santralimize alıyoruz.

Bu civarda 4-5 köy var. Bunlar temelde hayvancılıkla uğraşıyorlar. Onlara bir otlatma yönetim planı çerçevesinde ve iş sağlığı güvenliği önlemleri alarak santral sahalarımızı açıyoruz. Mera sezonunda sürüleri içeri alıp otlatıyorlar. Bildiğiniz gibi tesisin kurulu olduğu alan artık vasfını yitirmiş bir alandı. Bu yatırımı yapmadan önce hemen hemen hiç bitki yoktu. Fotoğraflarına bakarsanız bayağı bir eski göl tabanı burası." diye konuştu.

ENDEMİK BİTKİLERİNİN BÜYÜME HIZI ARTTI

Sahada endemik bitki türlerinin varlığına işaret eden Ata, şunları kaydetti:

"Burada aromalı bitkiler var. Kekik ailesinden biberiye, lavanta gibi bitkiler, bu sahanın doğal endemik bitkileri. Buranın endemik bitkilerinin büyüme hızı arttı. Paneller olumlu bir mikroklima etkisi sağladı. Dolayısıyla hayvanların otlamasına sunulabilecek miktarda ciddi bir yeşillik oluştu.

Biz de 3 yıldan beri insanların hizmetine bu sahayı sunuyoruz. Karapınar GES, yeni ve güçlü bir ekosistem ortaya çıkardı. Bu coğrafyanın doğal hayvanları, değişik böcekleri var. Onların popülasyonuna da çok ciddi katkıda bulundu. Yani sadece yeşil enerji üretmekle kalmadık, doğanın da iyileştirilmesi için çok önemli katkılar sağladık. Bugüne kadar elde ettiğimiz veriler, marjinal alanlarda GES'lerin arazi restorasyonu için bir fırsat sağladığı yönünde."

