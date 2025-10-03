Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y Leon: Türkiye enerjide bağımsızlığa gidiyor 

Emrah Özcan MOSKOVA - Bilbao y Leon, şunları kaydetti: Her ülke, özellikle enerji başta olmak üzere birçok şey için bağımsız ve özerk olmaya çalışıyor. Nükleer kendi enerji geleceğinizi kontrol altına almak için harika bir fırsat. Açıkçası, Türkiye zaten bu yönde ilerliyor. Yani, teknolojinizi biliyorsunuz, iş gücünüzü hazırlıyorsunuz. Uranyum ve teknoloji dünyanın birçok yerinde mevcut. Birçok ülkeyle iş birliği yapabilirsiniz.

AKKUYU NGS İÇİN 'BAŞARILI PROJE' VURGUSU

Akkuyu NGS’nin Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını ifade eden Leon, “Böylece, Türkiye için sadece karbonsuz elektrik sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sosyoekonomik kalkınmayı ve sanayileşmeyi hızlandırmada çok önemli imkânlar sunacak. Bu yüzden Akkuyu oldukça başarılı bir proje. Birinci güç ünitesini devreye almaya çok yakınız” diye konuştu.