Bakanlıkta kritik görüşme! Çinli Dongfang'dan Türkiye'ye 250 milyon dolarlık yatırım planı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'in "Dongfang Electric Corporation" firmasının yetkililerini ağırladı. Toplantıda Çinli firmanın 250 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'ye yapmayı düşündüğü rüzgar türbini üretim tesisi planı ele alındı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden Çinli Dongfang Electric Corporation ile yaptıkları görüşmeye dair açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, Çinli firmanın Türkiye'ye yapmak istediği 250 milyon dolarlık yatırımı masaya yatırdıklarını aktardı. 

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle: 

"Rüzgâr enerjisi teknolojileri alanında Çin'in önde gelen üretici firmalarından Dongfang Electric Corporation’ın üst düzey yöneticileriyle Bakanlığımızda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

RÜZGAR VE GÜNEŞTE 2035 HEDEFİ 

Rüzgâr ve güneşte 2035 yılına kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu güce ulaşırken ülkemizin türbin ve panel üretim potansiyelini de artırmak istiyoruz.

ÇİNLİ FİRMADAN TÜRKİYE'YE 250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI 

Dongfang ile yaptığımız görüşmede bu niyetimizi somutlaştıracak önemli bir projeyi ele aldık. Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgâr türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik."

