500 bin sosyal konutta detaylar ortaya çıktı: 6 gruba özel kontenjan, dar gelirliye kiralık daire

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek milyonlara müjdeli bir haber verdi. 81 ilde konut hamlesi için düğmeye bastıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu. Proje kapsamında TOKİ ilk defa kiralık konutlar da üretecek.

500 BİN SOSYAL KONUT İÇİN 81 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz." dedi.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE KİMLERE AYRICALIK OLACAK?

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek Yüzyılın Konut Projesi’nde 6 gruba avantaj sağlanacak. Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Bu projemizde de, şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.

TOKİ İLK KEZ KİRALIK KONUTLAR İNŞA EDECEK

Kampanya kapsamında dar gelirli vatandaşlar için ilk kez kiralık konutlar da inşa edilecek. "Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz." diyen Erdoğan, "Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLDE YAPILACAK?

Proje kapsamında sosyal ve kiralık olmak üzere 2 farklı konut türü alacak. Sosyal konutlar 81 ilde, kiralık konutlar ise İstanbul'da inşa edilecek. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak.