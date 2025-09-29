Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut müjdesi: Kiralık konut uygulaması başlıyor!

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde 500 bin konutun inşa edilmesini içeren Sosyal Konut Projesi'ne dair açıklamalarda bulundu. Sosyal Konut Projesi'nde ilklerin de yaşanacağını ifade eden Erdoğan detayları aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, sonrası açıklamalarda bulundu. Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını aktaran Erdoğan, "Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal Konut Projesi'nin detayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilk kez' diyerek duyurdu - 1. Resim

'TOKİ'DEN İLK KEZ KİRALIK KONUT' DÖNEMİ BAŞLIYOR

Erdoğan, "İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız" dedi. 

500 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan "Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım programında milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

