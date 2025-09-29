Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dün ebediyete irtihal eden Türk edebiyatının velüd kalemlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler Bey'i bir kez daha rahmetle yâd ediyor, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum.

15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü zirvesine katıldık. Filistin'in yanısıra, Lübnan, İran, Yemen ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Dostumuz kardeşimiz ve müttefikimiz Katar'la dayanışmamızı göstermesi açısından ziyaretimiz manidardı.

"KOOPERATİFLERİMİZ İÇİN YENİ MÜJDELER PAYLAŞTIK"

19 Eylül'de Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik ve Stratejisi Eylem Planı'nı yaptık. Kooperatiflerimiz için yeni müjdelerimizi paylaştık. Destek kalemlerinde iki kat artış yapmıştık. Bu yıl destek tutarını 2,5 katına çıkardık. Makine, ekipman, demirbaş alım desteğini 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteklerini 150 bin liraya yükselttik.

"TEKONOFEST GENÇLİĞİ TARİH YAZACAK"

Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST'in 13'üncüsü 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. Gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Eserleri, fikirleri, projeleriyle Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne eşlik eden genç arkadaşlarımızın tamamını ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST nesli tepki mirasını tıpkı miras olarak olgunluğa çevirecek, Alparslan, Fatih, Yavuz ve Kanuniler gibi inşallah tarih yazacak, tarihi değiştirecek. Biz de üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yapıyoruz ve yapıyoruz.

"İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINI 150 BİNE ÇIKARMAYA KARARLAŞTIRDIK"

Bu yılbaşında İŞKUR Gençlik Programımızdan geçen dönem 100 bin öğrencimiz faydalandı. Bu dönemki kontenjanımızı 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak yoğun teveccüh dolayısıyla kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR gençlik programından faydalandırmayı hedefliyoruz.

BM 80. GENEL KURULU

Bu sene güçlü bir heyetle iştirak ettiğimiz BM 80. Genel Kurulu, genel görüşmelerini her açıdan en verimli şekilde değerlendirdik. Türk-Amerikan toplumunun öncü isimlerinden iş çevrelerine, uluslararası yatırımcılara kadar pekçok kesimle bir araya geldik. Özellikle Türkiye'nin sunduğu yatırım ve ticaret fırsatlarını misafirlerimize anlattık. BM'nin tam karşısındaki Türk Evimiz diplomasinin kalbinin attığı merkez olarak yine göz doldurdu.

"BM'DE GAZZE'YE SOYKIRIMI ANLATTIK"

İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. BM'de Gazze'deki soykırım anlattık. 2 devletli çözüm konferansına ilgi çok yoğundu.

Trump'la Gazze toplantımız verimli geçti. Akan kanın durdurulması için neler yapabileceğimizi konuştuk.