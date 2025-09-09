Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Bayraktar bugün İtalya'da Gastech 2025’te Türkiye’nin enerji vizyonunu anlatacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Gastech 2025 marjında İtalya'da Türkiye’nin enerji vizyonu ve enerji alanında yaptığı hamleleri anlatacak.

Cemal Emre Kurt ANKARA- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Gastech 2025 marjında İtalya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bayraktar ziyaret kapsamında İtalya’nın Milano şehrinde önemli temaslarda bulunacak.

Göreve bu yıl başlayan ABD’li mevkidaşı Chris Wright ile ilk defa görüşecek olan Bakan Bayraktar ayrıca Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ve Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile de bir araya gelecek. Bayraktar, etkinliğin ilk günündeki “Yeni enerji zorunluluğu: Değişken küresel pazarda güvenlik ve dayanıklılık” başlıklı Bakanlar Paneli’nde katılımcılara hitap edecek. Burada Türkiye’nin enerji vizyonu ve enerji alanında yaptığı hamleleri anlatacak.

Bayraktar’ın Gastech 2025 kapsamında bazı enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle de temasta bulunması ve doğal gaz alanında önde gelen küresel şirketlerle bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

