Filipinler peş peşe sallandı! En az 7 can kaybı

Filipinler'in güneyinde meydana gelen güçlü depremler, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla gerçekleşen 7,4 ve 6,7 büyüklüğündeki sarsıntılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremlerden toplamda 8.436 kişi etkilendi. Tahliye çalışmaları kapsamında 1.265 kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken, 7.915 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sivil Savunma Ofisi ise can kaybının 7 olduğunu doğrularken, en az 11 kişinin de yaralandığını duyurdu.

30 EYLÜL DEPREMİNDE 70 CAN KAYBI

Söz konusu depremler, Filipinler'in sismik açıdan en aktif bölgelerinden biri olan Mindanao Adası çevresinde meydana geldi. Aynı bölgede, 30 Eylül'de Palompon açıklarında gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremde ise 70’ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Pasifik Deprem Kuşağı üzerindeki konumu nedeniyle Filipinler, dünya genelinde en fazla sismik hareketliliğin yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor.