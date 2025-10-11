Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alamadığı ödülü dilinden düşürmüyor! Trump'tan Nobel çıkışı

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, Trump'ı aradı. Görüşmeyi aktaran Trump, "Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum çünkü aslında siz hak ettiniz' dedi. Çok hoş bir hareketti. Ben de 'Ödülü o zaman bana ver' demedim gerçi, ama belki de verebilirdi" ifadelerini kullandı.

Nobel Barış Ödülü, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalarından dolayı Maria Corina Machado'ya verildi.

GÖZLER TRUMP'TAYDI

Bu kararın ardından tüm gözler, her fırsatta "7 savaş bitirdim" diyerek Nobel'i hak ettiğine inandığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Trump, Machado ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

"ARAYIP 'ÖDÜLÜ SİZ HAK ETTİNİZ' DEDİ"

Görüşme boyunca Machado'nun kendisine karşı oldukça nazik olduğunu vurgulayan Trump, "Bugün Nobel Ödülü'nü alan kişi beni aradı ve 'Bu ödülü sizin onurunuza kabul ediyorum çünkü aslında siz hak ettiniz' dedi." ifadesini kullandı.

Machado'nun bu davranışını takdir eden Trump, "Bu gerçekten çok hoş bir hareketti. Ben de 'Ödülü o zaman bana ver' demedim gerçi, ama belki de verebilirdi." dedi.

ÖDÜLÜ TRUMP'A İTHAF ETMİŞTİ

Ödülü kazanmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformunda açıklama yapan Machado, ödülün, Venezuelalıların mücadelesini onurlandırdığını belirtti.

Trump'a ve ABD halkına, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde başlıca müttefikleri olarak güvendiklerini vurgulayan Machado, "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum." ifadesini kullandı.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Venezuela muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

