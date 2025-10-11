Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yargıtay'dan emsal karar: Delil için eşini kameraya aldı, hapis cezası bozuldu!

Yargıtay, aldatıldığından şüphelenen bir kocanın eşini delil amaçlı cep telefonuyla görüntülemesini suç saymadı. "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis kararı bozuldu, beraat kararı onandı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararına göre, Muğla’da yaşayan bir erkek, boşanma sürecindeki eşinin gece saatlerinde yabancı bir erkeğin aracına bindiğine tanık oldu.

Durumu belgelemek isteyen adam, kendi aracıyla çifti takip etti ve araçtan indiklerinde cep telefonuyla görüntü kaydı aldı.

KOCASINA DAVA AÇTI

Şikayet üzerine koca hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık, aldatıldığından şüphelendiği için görüntü kaydını aldığını savundu.

Mahkeme, suçlu bulduğu sanığı, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.

KARAR BOZULDU, BERAAT GELDİ

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanık hakkında beraat kararı verdi.

Sanığın delil elde etmek için görüntü kaydını aldığına yönelik beyanının bulunduğuna işaret edilen kararda, söz konusu görüntülerin ifşa edildiği veya çoğaltılarak dağıtıldığına ilişkin delil bulunmadığı belirtildi.

Kararda, mağdur ile diğer kişinin görüntülerinin, delil elde etmek için kamuya açık alanda çekilmesinde, "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçunun unsurlarının oluşmadığı ifade edildi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi de sanık hakkındaki beraat kararını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki beraat kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

