Yargıtay'dan dikkat çeken 'hapis' kararı: Zile basıp kaçmanın cezası ağır oldu

Yargıtay'dan dikkat çeken 'hapis' kararı: Zile basıp kaçmanın cezası ağır oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, husumetli olduğu eski komşusunun kapı zilini gece saatlerinde çalıp kaçan kişiye, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan verilen 3 aylık hapis cezasını yerinde bularak onadı.

Antalya'da yaşayan bir kişi, komşularıyla yaşadığı problemler nedeniyle taşınma kararı aldı. Ancak taşınmasına rağmen eski komşusuyla yaşadığı gerginlik sona ermedi.

Gece saatlerinde eski komşusunun evine gelen kişi, zilini çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu durumdan rahatsız olan mağdur, ilgili kişi hakkında şikâyetçi oldu.

MAHKEME "3 AY HAPİS" DEDİ

Sanık, Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinde yer alan "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu kapsamında Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı ve 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık, hakkında somut delil olmadığını ve suçu işlemediğini öne sürerek kararı temyiz etti. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

YARGITAY KARARI ONADI

Daire, toplanan delillerin sanığın suçu işlediğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, eylemin doğru şekilde nitelendirildiğini ve verilen cezanın isabetli olduğunu vurguladı.

Bu gerekçeyle temyiz başvurusu reddedildi ve mahkumiyet kararı oy birliğiyle onandı.

