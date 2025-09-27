Turizmde rekor: Antalya dünyanın gözdesi oldu

Turizm gelirlerindeki artış da dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre konaklama vergisi tahsilatı 7,96 milyar TL’ye ulaştı. Otellerin vergiye konu cirosu da geçen yıla göre %18 artarak 12 milyar dolara çıktı.

MANAVGAT'IN YÜKÜ OMUZLADIĞI NOKTA

Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) Başkanı Ahmet Emre Cengiz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de turizmin öncüsünün Antalya, Antalya'da ise Manavgat olduğunun altını çizdi.

Cengiz, “Bu öncü rolün getirdiği büyük sorumluluğun farkındayız. Elde edilen başarılar memnuniyet verici ancak bizler sadece rekorlar kırmanın değil, sürdürülebilir bir büyüme sağlamanın peşindeyiz. Gelen her turist, ülkemizin birer gönüllü elçisidir. Bu nedenle turizmi, Türkiye’nin yumuşak gücünü pekiştiren stratejik bir diplomasi aracı olarak görüyor ve adımlarımızı bu bilinçle atıyoruz” dedi.

BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ

Cengiz, turizm diplomasisinin sağlam temellere oturması için İstanbul’daki bir vakıf üniversitesiyle ortak araştırma projesi başlattıklarını açıkladı. Proje sayesinde turizmin ekonomik getirilerinin yanı sıra kültürel ve siyasi boyutunun da bilimsel olarak ortaya konacağını söyledi.

Emre Cengiz, turizm diplomasisi alanına verdikleri önemi sadece söylemlerle sınırlı tutmadıklarını, bilimsel çalışmalara da destek verdiklerini belirtti. Cengiz, “İstanbul’daki saygın bir vakıf üniversitesi ile Turizm Diplomasisi alanında önemli bir bilimsel araştırma projesine paydaş olduk. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, turizm diplomasisinin teorik ve pratik boyutlarını derinlemesine inceleyerek, ülkemizin turizm alanındaki stratejilerine bilimsel verilerle katkı sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

NAR PROJESİ İLE MUTFAĞA YATIRIM

Turizmi 12 aya yaymak amacıyla gastronomiye özel önem verdiklerini belirten Cengiz, Manavgat’ın mutfak kültürünü dünyaya tanıtacak “Nar Projesi Gastronomi Çalıştayı” hazırlığında olduklarını açıkladı. Çalıştayla yerel lezzetler markalaştırılacak, şehrin gastronomi turizmi merkezi olması hedeflenecek.

EĞİTİMLE KALICI BAŞARI

Manavgat’ın turizmdeki başarısının eğitimle güçleneceğini belirten Cengiz, MASİAD Akademi bünyesinde düzenlenen sertifikalı programlarla sektöre kalifiye eleman kazandırdıklarını ifade etti. “Kalıcı başarı ancak nitelikli insan kaynağı ile mümkün” dedi.

ANA PAZARLARDAKİ GÜÇ

Ağustos ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 990 bin kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı. Almanya 989 bin, İngiltere ise 638 bin ziyaretçiyle öne çıktı. Ocak-Ağustos döneminde ise Rusya’dan 4,5 milyon, Almanya’dan 4,4 milyon, İngiltere’den 3 milyon turist geldi. Mevut tablo, Türkiye’nin dış ilişkilerde yürüttüğü başarılı turizm diplomasisinin göstergesi oldu.