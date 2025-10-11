Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 200 ABD askeri İsrail'de! Türkiye sürece dahil olacak

200 ABD askeri İsrail'de! Türkiye sürece dahil olacak

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
200 ABD askeri İsrail&#039;de! Türkiye sürece dahil olacak
ABD, İsrail, Gazze, Ateşkes, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD askerleri, Gazze’de sağlanan ateşkesin denetlenmesine yardımcı olmak üzere 11 Ekim gecesi itibarıyla İsrail’e gelmeye başladı.

ABD askerleri, Gazze’de sağlanan ateşkesin denetlenmesine yardımcı olmak üzere 11 Ekim gecesi itibarıyla İsrail’e gelmeye başladı.
Amerikan ABC News kanalının iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, yaklaşık 200 kişilik bir askeri ekip hafta sonu içinde ABD ve Orta Doğu’daki üslerden İsrail’e ulaşacak.

ORTAK KONTROL MERKEZİ KURULACAK

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Amiral Brad Cooper, Cuma günü İsrail’e gelerek ekibin koordinasyon çalışmalarını başlattı.

Yetkililere göre ABD askerleri, Gazze’deki ateşkes sürecini izlemek üzere bir ortak kontrol merkezi kuracak.

Söz konusu merkez, Gazze’ye gönderilecek diğer güvenlik güçlerinin koordinasyonundan ve İsrail ordusuyla bağlantının yönetiminden sorumlu olacak.

TÜRKİYE, MISIR VE KATAR DA SÜRECE DAHİL OLACAK

ABC News’e konuşan kaynaklar, ortak komuta yapısına Türkiye, Mısır, Katar ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri’nden askerlerin de katılacağını belirtti.

Ekip, ateşkesin korunması ve bölgesel güvenlik mekanizmasının işletilmesi amacıyla çok uluslu bir görev gücü oluşturacak.

ABD ASKERLERİ GAZZE'YE GİRMEYECEK

ABD’li yetkililer, askerlerin doğrudan Gazze’ye girmeyeceğini vurguladı.

Ekip, büyük olasılıkla Mısır merkezli çalışacak ve sahadaki gözlem faaliyetlerini bölgesel ortaklarla yürütecek.

TRUMP: ATEŞKESİN İLK AŞAMASI ONAYLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İsrail ve Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı.
Hamas da anlaşmayı doğrulayarak, “Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’nin diplomatik çabalarını takdir ediyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır’da yapılan görüşmelerin ardından kabineyi toplayacağını ve İsrailli esirlerin geri getirilmesini de içeren ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Dış Haberler

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı için nefesler tutulduAlamadığı ödülü dilinden düşürmüyor! Trump'tan Nobel çıkışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filipinler peş peşe sallandı! En az 7 can kaybı - DünyaFilipinler peş peşe sallandı! En az 7 can kaybıAlamadığı ödülü dilinden düşürmüyor! Trump'tan Nobel çıkışı - DünyaNobel'in sahibi hemen Trump'ı aramış!Fransız vekil isyan etti: Macron vatandaşlarını terk etti, Erdoğan sahip çıktı! - Dünya'Macron terk etti, Erdoğan sahip çıktı!'Melania Trump itiraf etti: Putin’le doğrudan temas halindeyim! - DünyaMelania Trump itiraf etti!Alman basını, Esad'ın Moskova'daki lüks sürgününü yazdı! Oyun bağımlısı olmuş - DünyaLüks sürgünden aylar sonra ilk haber!Bilim insanlarından okyanusun altında endişelendiren keşif! Hızla yayılmaya başladı - DünyaOkyanusun altında endişelendiren keşif!
Sonraki Haber Yükleniyor...