Murat Şahin'den Beşiktaş açıklaması: Sergen Yalçın cevabı dikkat çekti
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Siyah-beyazlılarda 2004-2007 yılları arasında forma giyen Murat Şahin, çifte kupayla tamamlanan 2020-2021 sezonunda teknik ekipte görev yapmıştı. Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Şahin, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibine katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya cevap verdi.
Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonundaki son Süper Lig şampiyonluğunda teknik ekipte yer alan Murat Şahin, kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıkladı.
"ŞİMDİLİK OLAYIN BU KISMINDAYIM"
beIN SPORTS'a konuk olan 49 yaşındaki futbol adamı, "Geçen yıl işin teknik direktörlük tarafına geçme kararı aldık. Bu yolda devam etmek istiyorum. Sergen hocaya başarılar diliyorum. Orada 12-13 yıldır beraber çalıştığım insanlar var. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdilik olayın bu kısmındayım, böyle de devam etme düşüncem var" ifadelerini kullandı.
Ocak 2025'te TFF 1'inci Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü olan Murat Şahin, ağustos ayında yönetimle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş