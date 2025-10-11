Murat Şahin'den Beşiktaş açıklaması: Sergen Yalçın cevabı dikkat çekti

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonundaki son Süper Lig şampiyonluğunda teknik ekipte yer alan Murat Şahin, kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıkladı.

"ŞİMDİLİK OLAYIN BU KISMINDAYIM"

beIN SPORTS'a konuk olan 49 yaşındaki futbol adamı, "Geçen yıl işin teknik direktörlük tarafına geçme kararı aldık. Bu yolda devam etmek istiyorum. Sergen hocaya başarılar diliyorum. Orada 12-13 yıldır beraber çalıştığım insanlar var. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdilik olayın bu kısmındayım, böyle de devam etme düşüncem var" ifadelerini kullandı.

Ocak 2025'te TFF 1'inci Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü olan Murat Şahin, ağustos ayında yönetimle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı.