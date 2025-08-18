Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF 1'inci Lig'de ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldi

TFF 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne evinde 3-1, Manisa Futbol Kulübü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin ile yollar ayrıldı. Şahin, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Rıza Çalımbay'ın ardından göreve getirilmişti.

Trendyol 1'inci Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı. 2 maçta sıfır çeken Atakaş Hatayspor'da Ocak 2025'te başlayan Murat Şahin dönemi sona erdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

