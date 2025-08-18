TFF 1'inci Lig'de ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldi
TFF 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne evinde 3-1, Manisa Futbol Kulübü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin ile yollar ayrıldı. Şahin, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Rıza Çalımbay'ın ardından göreve getirilmişti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
