TFF 1'inci Lig'de ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldi

Trendyol 1'inci Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı yaşandı. 2 maçta sıfır çeken Atakaş Hatayspor'da Ocak 2025'te başlayan Murat Şahin dönemi sona erdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.