Süper Lig'de 2 haftada ilk ayrılık! Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig'de 2 haftada ilk ayrılık! Yeni teknik direktör belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de 2 haftada ilk ayrılık! Yeni teknik direktör belli oldu
Spor Haberleri

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 2'de sıfırla başlayan; henüz gol sevinci yaşayamazken, kalesinde 6 gol gören Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör değişikliği kararı alındı.  

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen, 2'inci hafta mücadelesinde Konyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de 2 haftada ayrılık! Yeni teknik direktör belli oldu - 1. Resim

BURAK YILMAZ'A RESMİ TEKLİF

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Taşdemir'le yola devam etmeme kararı alan kırmızı-siyahlı yönetim, Burak Yılmaz'a resmi teklif yaparken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 

İSMET TAŞDEMİR'İN KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon TFF 1'inci Lig'de Kocaelispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan İsmet Taşdemir, Süper Lig biletini aldıktan sonra yeşil-siyahlı takımdan ayrılmıştı. 2016-2017 sezonunda Ankaragücü'nü de şampiyonlukla TFF 1'inci Lig'e çıkarmış, 2023-2024 sezonunda ise play-off mücadeleleri sonucu Bodrumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Süper Lig'de 2 haftada ayrılık! Yeni teknik direktör belli oldu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

