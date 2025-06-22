Burak Yılmaz, Kasımpaşa ile yollarını ayırdı!

Geçtiğimiz hafta devam kararı alınan Burak Yılmaz, sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Geçtiğimiz hafta kulüpten yapılan açıklamayla yeni sezonda da takımın başında kalacağı duyurulan genç teknik adam, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak." açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa'nın başında 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.