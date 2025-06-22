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Türkiye'ye öğrenci olarak gelmişti! Şimdi Avrupa'ya rekorla bedelle transfer oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;ye öğrenci olarak gelmişti! Şimdi Avrupa&#039;ya rekorla bedelle transfer oluyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye öğrenci olarak gelen ve İstanbulspor'un kendisini keşfetmesiyle profesyonel futbolcu olan Gaoussou Diarra'ya Hollanda'nın köklü kulübü tarafından rekor teklif yapıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, transfer rekoru kırmak üzere.

Türkiye'ye özel bir üniversiteye öğrenci olarak gelen ve İstanbulspor tarafından keşfedilerek geçtiğimiz sezon 1. Lig'de futbol pazarına çıkan Malili Gaoussou Diarra'ya Hollanda'nın ünlü takımından transfer teklifi geldi.

Sergilediği performans ile Süper Lig ve Avrupa'dan ekipleri peşinde koşturan 22 yaşındaki Diarra için Feyenoord, İstanbulspor'un kapısını çaldı.

Türkiye'ye öğrenci olarak gelmişti! Şimdi Avrupa'ya rekorla bedelle transfer oluyor - 1. Resim

ANLAŞTILAR

Ajansspor'da yer alan habere göre Feyenoord, Diarra ile garanti bonuslarla birlikte 4.7 milyon maaş ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardı.

REKOR BONSERVİS OLACAK

Haberin detayında bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Feyenoord'un İstanbulspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ve 1.7 milyon euro da garanti bonus ödeyeceği yer aldı. Gaoussou Diarra transferinin resmiyete dökülmesi durumunda ödenecek tutar TFF 1. Lig'in rekor bonservisi olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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