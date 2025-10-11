Çok konuşulacak iddia! İlk mağlubiyette Fatih Terim sahalara geri dönüyor

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinin başında gelen Fatih Terim, yeniden Avrupa futbolunun gündeminde. 72 yaşındaki Terim ile ilgili ortaya atılan iddia, spor kamuoyunda büyük ses getirdi.

AL SHABAB DÖNEMİ SONA ERDİ

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, haziran ayında görevinden ayrılmıştı. Arap ekibinde çıktığı 23 maçta 1.74 puan ortalaması yakalayan Terim, ondan önce ise Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un başında görev yapmış, orada da 1.85’lik başarılı bir puan ortalamasına imza atmıştı.

BEKLENMEDİK İLGİ

Çek basınından iSport’un haberine göre Fatih Terim, Çekya Milli Takımı’nın teknik direktör adayları arasında bulunuyor. Haberde, mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu ve muhtemel bir Faroe Adaları mağlubiyetinde takımın başına Fatih Terim’in getirilebileceği ifade edildi.

TERİM’İN KARARI BEKLENİYOR

Fatih Terim’in bu iddialara nasıl bir cevap vereceği şimdiden merak ediliyor. Kariyerinde dört farklı dönemde Galatasaray’ı çalıştıran ve Türkiye Milli Takımı’yla tarihi başarılar elde eden Terim’in yeniden uluslararası arenaya dönüp dönmeyeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.