Fenerbahçe'de Tedesco altı ismi gözden çıkardı! Ocakta Kim Min-Jae hamlesi

EMİN ULUÇ - Sezon başında yapılan hataları devre arası transferinde toparlamaya çalışacak Fenerbahçe’de Domenico Tedesco, kadroda düşünmediği isimlerin listesini yönetime sundu.

O İSİMLERİN ÜZERİNİ ÇİZDİ

İtalyan çalıştırıcı şu ana kadar kadroya girmeyi başaramayan Becao ile Bartuğ Elmaz’ın üzerini çizdi. Tedesco; Fred, Szymanski, Duran ve En-Nesyri’yi de gözden çıkardı. Becao ile Bartuğ’u kiralık olarak elden çıkaracak sarı lacivertliler, diğer isimleri ise yüksek bedelle satıp yerlerini doldurmayı hedefliyor. Duran’ın durumunu ise form durumu belirleyecek. Kolombiyalı toparlanmazsa gönderilecek.

BAYERN'DEN KİRALANACAK

Sarı lacivertliler, yapılacak bu hamlelerle 28 kişilik kadroyu 23-24’lere düşürmeyi, maaş yükünü hafifletmeyi ve yeni transferler için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

KIM MIN-JAE HAMLESİ

Orta saha ve golcü takviyesi öncelikli görünse de listesinin ilk sırasındaki isim bir savunmacı. Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski stoperi Kim Min-Jae. Sarı lacivertliler, Bayern Münih’te gözden düşen 28 yaşındaki Kim’i kiralık olarak geri getirmeyi hedefliyor. Sonraki öncelik ise takımda zaten eksik olan 8 numara. Ayrıca Tedesco’nun kaleye sırtı dönük oynayabilen bir golcü için de ısrarlı olduğu belirtiliyor.

TARIK ÇETİN'LE YOLA DEVAM



Ederson ile İrfan Can’ın yokluğunda forma şansı bulan Tarık Çetin, Samsun maçındaki performansıyla yerini garantiye aldı. Ederson’un tedavisinin devam ettiği sarı lacivertlilerde İrfan Can saha çalışmalarına başlasa da Karagümrük maçında kaleyi yine Tarık’ın koruyacağı öğrenildi.