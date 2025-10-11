Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Tedesco altı ismi gözden çıkardı! Ocakta Kim Min-Jae hamlesi

Fenerbahçe'de Tedesco altı ismi gözden çıkardı! Ocakta Kim Min-Jae hamlesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Tedesco altı ismi gözden çıkardı! Ocakta Kim Min-Jae hamlesi
Fenerbahçe, Transfer, Kim Min-Jae, Becao, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

F.Bahçe, Güney Koreli eski stoperinin peşine düştü. Devre arasında kadrosunda önemli değişiklikler planlayan sarı lacivertliler gidecekleri netleştirdi. Geleceklerin ilk sırasında ise taraftarın gönlünde tahtı olan Kim Min-Jae var.

EMİN ULUÇ - Sezon başında yapılan hataları devre arası transferinde toparlamaya çalışacak Fenerbahçe’de Domenico Tedesco, kadroda düşünmediği isimlerin listesini yönetime sundu.

O İSİMLERİN ÜZERİNİ ÇİZDİ

İtalyan çalıştırıcı şu ana kadar kadroya girmeyi başaramayan Becao ile Bartuğ Elmaz’ın üzerini çizdi. Tedesco; Fred, Szymanski, Duran ve En-Nesyri’yi de gözden çıkardı. Becao ile Bartuğ’u kiralık olarak elden çıkaracak sarı lacivertliler, diğer isimleri ise yüksek bedelle satıp yerlerini doldurmayı hedefliyor. Duran’ın durumunu ise form durumu belirleyecek. Kolombiyalı toparlanmazsa gönderilecek.

BAYERN'DEN KİRALANACAK

Sarı lacivertliler, yapılacak bu hamlelerle 28 kişilik kadroyu 23-24’lere düşürmeyi, maaş yükünü hafifletmeyi ve yeni transferler için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

KIM MIN-JAE HAMLESİ

Orta saha ve golcü takviyesi öncelikli görünse de listesinin ilk sırasındaki isim bir savunmacı. Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski stoperi Kim Min-Jae. Sarı lacivertliler, Bayern Münih’te gözden düşen 28 yaşındaki Kim’i kiralık olarak geri getirmeyi hedefliyor. Sonraki öncelik ise takımda zaten eksik olan 8 numara. Ayrıca Tedesco’nun kaleye sırtı dönük oynayabilen bir golcü için de ısrarlı olduğu belirtiliyor.

TARIK ÇETİN'LE YOLA DEVAM

Ederson ile İrfan Can’ın yokluğunda forma şansı bulan Tarık Çetin, Samsun maçındaki performansıyla yerini garantiye aldı. Ederson’un tedavisinin devam ettiği sarı lacivertlilerde İrfan Can saha çalışmalarına başlasa da Karagümrük maçında kaleyi yine Tarık’ın koruyacağı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump'ın Çin'e yüzde 100'lük gümrük vergisi kripto para piyasasını vurdu! 300 milyon dolarlık düşüş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında transfer zirvesi: Tüm planlar ocak için - SporAdalı ile Yalçın arasında transfer zirvesi: Takviyeler...Bulgaristan - Türkiye maçının 11'leri netleşti: İşte Montella'nın kadro tercihi - SporBulgaristan - Türkiye maçının 11'leri netleştiSüper Lig'de dört büyüklerin borcu 65 milyar TL'yi aştı - SporDört büyüklerin borcu 65 milyar TL'yi aştıFenerbahçe, EuroLeague'de ikinci kez mağlup - SporFenerbahçe, EuroLeague'de ikinci kez mağlupFenerbahçe'de Tedesco raporunu verdi, ilk veda netleşti! Ocakta 2 transfer... - SporTedesco raporunu verdi, ilk veda netleşti! 2 transfer...Erol Bulut, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma resmen açıklandı - SporVe Erol Bulut geri dönüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...