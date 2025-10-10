Erol Bulut, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma resmen açıklandı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından Teknik Direktör Erol Bulut ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

"PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Bulut ile anlaştıklarını kaydeden Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, HTSpor'da yaptığı açıklamada, "Erol Bulut ile prensipte anlaştık, kısa süre içinde resmileşecek." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AYRILIĞI

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı hakkında konuşan Perçin, "Birkaç haftadır sıkıntılı maçlar yaşadık, özellikle son maçta. Bayağı sıkıntılı bir maç yaşadık. Taraftarımızın da Emre Hoca'ya tepkisi oldu. 10-15 gündür küçük küçük tepkiler hissediyordu. O yüzden ayrılmak istediğini söyledi. Biz de kendisinin yanında olduğumuzu söyledik. Ama bir gün sonra yeniden ayrılmak istediğini söyleyince işin ciddiyetini anladık ve anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine bugüne kadar Antalya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Kendisinin yolu açık olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

EROL BULUT'UN KARİYERİ

Deneyimli teknik adam, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı. Erol Bulut son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.