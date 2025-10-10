Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bulgaristan'da Dimitrov'dan Türkiye sözleri: Zor durumda bırakmak istiyoruz

Bulgaristan'da Dimitrov'dan Türkiye sözleri: Zor durumda bırakmak istiyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bulgaristan&#039;da Dimitrov&#039;dan Türkiye sözleri: Zor durumda bırakmak istiyoruz
Bulgaristan, Türkiye, Dimitrov, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Alexander Dimitrov, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Türkiye'yi konuk edecekleri maç öncesi konuştu.

Alexander Dimitrov, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki basın toplantısında kaleci Dimitar Mitov ile açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu belirten Dimitrov, "Bizim için zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Elimizden geleni vermeye hazırız." dedi.

Bulgar teknik adam, "Göreve yeni geldiniz ve ilk maçınız Türkiye karşısında olacak. Bulgaristan'ın oyununda ne gibi farklılıklar beklemeliyiz?" sorusuna, "Daha agresif olmayı düşünüyoruz, kesinlikle Türk takımını zor durumda bırakmak istiyoruz ve oyunumuzla bunu yapacağımıza inanıyoruz." cevabını verdi.

Alexander Dimitrov, "Türk Milli Takımı'nda özel önlem almayı düşündüğünüz bir isim var mı?" sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Türk Milli Takımı'nın teknik direktörünün işini bu soruyla kolaylaştırabilirsiniz belki ama bir kişiyi seçmek zor olur çünkü Türk takımında birçok yıldız var. Bireysel bakış açısı doğru olmaz, biz onları bir takım olarak ele alıyoruz. Arda Güler medya açısından ve başarısıyla çok önemli ama bu bireysel bakmamız gereken bir olay değil. Genç milli takımlarda da çok güçlü bir takımınız var ama onlarla 7-8 ay önce karşılaştık ve aynı taktiği uyguladık. Bireysel bakış açısı önemli değildi ve biz kazandık."

Milli kaleci Dimitar Mitov ise "Önümüzde çok zor bir maç olacak. Şu ana kadar tüm maçlar zorluydu. Kendimize güveniyoruz, taktiğe bağlı kalarak bu maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milan Skriniar'dan transfer itirafı: İlk tercihim...Trump, Mısır'da Gazze zirvesi düzenleyecek! Dünya liderleri masada, Netanyahu dışlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milan Skriniar'dan transfer itirafı: İlk tercihim... - SporMilan Skriniar'dan transfer itirafı: İlk tercihim...Galatasaray'ın rakibinde ayrılık resmileşti: Görevden alındı - SporGalatasaray'ın rakibinde ayrılık resmileşti: Görevden alındıİlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttı: Liverpool maçı hatırlatıldı - SporG.Saray'da getirdiği yasak, Almanları şaşırttıFenerbahçe Medicana'yı yenen Ziraat Bankkart şampiyon oldu - SporFenerbahçe Medicana'yı yenen Ziraat Bankkart şampiyon olduA Milli Takım'da Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi konuştu: Benim için gurur meselesi - SporMontella: Benim için gurur meselesi7 gollü çılgın maçta Aubameyang şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördü - Spor7 gollü çılgın maçta şov: 4 gol atıp kırmızı kart gördü
Sonraki Haber Yükleniyor...