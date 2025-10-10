Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dursun Özbek duyurdu: TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi için çalışma başlattı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Sarı-lacivertli kulübün, milli futbolcunun Benfica'dan transferinde 'asgari ücret' üzerinden bir sözleşme ve eski yönetici Hakan Safi üzerinden farklı bir sözleşme yapması tartışma konusu olmuştu. Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fenerbahçe'nin 'çift sözleşme' hamlesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer ile ilgili 'sözleşme krizi' hakkında yöneltilen soruya cevap verdi.

İŞTE O SORU

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, "Kerem'in Fenerbahçe ile 2 sözleşme yaptığı, asgari ücret üzerinden kontratın TFF'ye bildirildiği ama esas ücretinin Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi tarafından karşılandığı doğrulandı. Tek tip sözleşme eleştirisi zaman zaman Galatasaray'a da yöneltildi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun da bu konuda bir açıklaması vardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

"AVRUPA'DA YAPTIRIMLARI VAR"

UEFA ve FIFA vurgusu yapan Dursun Özbek, "Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını kulüp olarak, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bunun da takipçisi olacağını defalarca ifade etti. Geçen TV konuşmasında da buna benzer açıklamalarda bulundu. Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var. UEFA'nın Fransa ve İngiltere'deki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri hatırlarsak benzer olaylardan kaynaklandı" ifadelerini kullandı.

"TFF ÇALIŞMA BAŞLATTI"

TFF'nin konuyla ilgili harekete geçtiğini duyuran Galatasaray Başkanı, "TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamaları, tek tip sözleşmeyle ilgili konuştuklarını dikkate alırsak konu üzerine ciddiyetle eğilecektir. Konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi, izleyeceğiz. Konu sadece A takımı, B takımı, C takımı işi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler; şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması, harcama limitleri... Tüm bunlara etki ediyor. Onun için TFF'nin konuyla ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir veya 2 kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya  Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve değerlendirmek lazım" şeklinde konuştu.

 

