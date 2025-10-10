Galatasaray'ın rakibinde ayrılık resmileşti: Görevden alındı

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Monaco, 55 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcı Adi Hütter ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hütter, takımın son iki sezondaki iyi sonuçlarında önemli rol oynamıştır. Kulüp, Ligue 1'de her iki sezonda da ilk üçte yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanmıştır. Adi Hütter ve ekibine Monaco'ya olan emekleri ve bağlılıkları için teşekkür ediyor ve kendilerine gelecek için en iyisini diliyoruz." denildi.

Fransız ekibi, Ligue 1'de bu sezon 7 haftanın ardından 13 puanla 5. sırada yer alırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise iki maçta bir puanla 30. sırada kaldı.